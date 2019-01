Smette di respirare nella culla. Muore bimba di 7 mesi

Grumolo delle Abbadesse – E’ morta purtroppo la bambina di appena sette mesi ricoverata ieri sera, in condizioni gravissime, all’ospedale san Bortolo di Vicenza, dopo che era stata trovata dai genitori cianotica e senza respiro, nella sua culla. Erano circa le 21 quando, a Grumolo delle Abbadesse, la madre avvicinanzosi al lettino della piccola si è accorta che qualcosa non andava. La bambina non respirava ed è ben presto diventata cianotica. I genitori hanno dato l’allarme subito l’allarme e tentato di rianimarla.

Giunti sul posto i sanitari del Suem 118, i sanitari le hanno prestato le prime cure, riuscendo anche a rianimarla. Poi la corsa in ospedale ed il ricovero in terapia intensiva pediatrica. Purtroppo però, nonostante i medici e gli infermieri del San Bortolo si siano prodigati per salvarle la vita, il suo piccolo cuore ha cessato di battere questa mattina.