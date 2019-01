Schio, 18enne in ospedale dopo lo scontro auto-moto

Schio – Si trova ancora ricoverato in ospedale, a Santorso, il ragazzo di 18 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 21 gennaio, è stato coinvolto in un incidente stradale a Schio. Il giovane si trovava in sella alla sua moto HM e stava percorrendo via Venezia, in direzione di Vicenza, quando, giunto all’altezza del civico 113, si è scontrato con una vettura, una VolksWagen, guidata da un uomo di 57 anni.

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, operata dal personale del consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio intervenuto sul posto, la causa di questo incidente potrebbe essere una mancata precedenza. Pare infatti che l’automobilista stesse eseguendo una manovra di svolta a sinistra, ma che non abbia dato la precedenza al ciclomotore.

Dopo lo scontro tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata dell’auto, il 18enne è caduto rovinosamente a terra, riportando ferite tali da trovarsi, come detto, ancora ricoverato all’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Fortunatamente, comunque, le sue condizioni non destano preoccupazione.