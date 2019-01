Schio – Aveva un tasso alcolemico di poco inferiore ai 4 grammi per litro di sangue l’automobilista 50enne che nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 17 gennaio, ha avuto un incidente stradale, fortunatamente senza feriti, a Schio. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

Ad intervenire per i rilievi del caso, in via Pista dei Veneti, verso le 18.45, è stata una pattuglia del consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno constatato che una Mercedes, guidata dal 50enne, diretta verso San Vito di Leguzzano aveva urtato l’isola spartitraffico rialzata nei pressi della rotatoria tra via Pista dei Veneti e via Slavazzi, danneggiando la segnaletica stradale.

L’automobilista presentava i sintomi tipici dell’assunzione di sostanze alcoliche, per questo gli agenti l’hanno sottoposto ad un pre-test, che ha restituito un risultato positivo. Accompagnato al comando, in 50enne è stato quindi sottoposto alla prova con etilometro, il cui risultato è stato, come detto, quasi otto volte superiore al limite consentito dalla legge, che è di 0,5 g/l.

Per questo l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, con l’accusa di guida in stato d’ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un incidente e gli è stata anche ritirata la patente di guida (documento dal quale gli saranno tolti di dieci punti).