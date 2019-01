Sarcedo – Quelle due auto ferme di notte sul ciglio della strada, una delle quali con un finestrino aperto a metà, nonostante la temperatura sotto zero, non sono certo passate inosservata all’occhio attento degli agenti di una pattuglia del Consorzio di polizia locale Nordest vicentino.

Gli operatori, impegnati in un servizio di controllo del territorio richiesto dall’amministrazione comunale di Sarcedo, hanno quindi deciso di fermare l’auto di servizio per compiere alcune verifiche su quelle due vetture in sosta in un tratto di via Costa, nel quale la strada è attorniata solo da terreni agricoli e prati.

Una volta scesi dal veicolo, gli agenti hanno iniziato a percepire un forte odore di marijuana e, di lì a poco, hanno visto arrivare proprio dai prati, tre giovani. I tre, sorpresi dalla presenza della polizia locale, avrebbero riferito di essersi allontanati dalle macchine per andare a vedere il cielo stellato.

Alla richiesta di chiarimento in merito all’origine dell’odore che si percepiva nell’aria, i ragazzi, tutti 21enni, hanno preso dagli abitacoli alcuni contenitori di nylon ed un barattolo di vetro contenenti, in totale, 29 grammi di marijuana, tre macinini per sminuzzare la marijuana (i cosiddetti grinder) ed un bilancino elettronico di precisione. Materiale che è stato sequestrato.

I tre ragazzi, due thienesi ed un bassanese, sono stati accompagnati al comando di polizia locale di Thiene e denunciati con l’accusa di detenzione, ai fini di spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti.