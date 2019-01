Rosà, il bilancio dell’attività della polizia locale

Rosà – 7.840 ore di servizio svolto da agenti di polizia locale in divisa (delle quali l’84%, vale a dire 6.593 ore, condotte in esterna), 3.725 ore di pattugliamento stradale; 865 ore dedicate al servizio di viabilità (compreso il controllo del traffico all’entrata ed uscita delle scuole) e 430 ore totali destinate alla rilevazione degli incidenti stradali. E’ il bilancio, per l’anno 2018, dell’attività svolta dalla polizia locale di Rosà, gestita in convenzione con il Consorzio Nordest vicentino.

Ai dati sopra citati vanno aggiunte, tra le altre, le 335 ore di servizio di controllo svolto a piedi dagli agenti, le 263 ore di polizia giudiziaria, 212 ore per sicurezza ed ordine pubblico, 165 quelle per educazione stradale nelle scuole e 145 per annona e commercio.

“Capitolo rilevante – sottolinea una nota del municipio rosatese – è l’attività di controllo ambientale sull’abbandono dei rifiuti, una piaga che l’amministrazione comunale sta affrontando con molteplici azioni quali la convezione sottoscritta lo scorso maggio con l’associazione volontaria del corpo Agenti faunistici ambientali zoofili, l’impiego di telecamere di sorveglianza in luoghi sensibili ed il controllo dei rifiuti per risalire ai trasgressori”.

Nel 2018 sono state dedicate, dal personale di polizia locale, 87 ore a questo ambito del controllo ambientale, con risultati incoraggianti. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono due cittadini rintracciati, durante le feste, dopo il controllo del contenuto dei rifiuti abbandonati.

Ultimo dato riguarda le sanzioni emesse grazie all’ausilio dei varchi di controllo lungo la strada statele 47, a nord e sud del centro cittadino. Nel 2018 son state elevate 150 multe per mancata revisione dei mezzi e 20 per l’assenza di copertura assicurativa. Nel 2019 dovrebbero venire installati due nuovi varchi di video sorveglianza nelle frazioni di Travettore e di Sant’Anna, permettendo così un maggiore controllo anche di polizia giudiziaria.

A dar man forte al personale coordinato dal vice commissario della polizia locale, Thomas Bertoncello, dallo scorso 6 gennaio hanno iniziato a prestare servizio a tempo determinato due nuovi agenti, vincitori del concorso che si è svolto in novembre.

“Il 2018 – ha sottolineato il sindaco Paolo Bordignon, titolare del referato della sicurezza – è stato un anno impegnativo ma con risultati che ci soddisfano, anche grazie all’esternalizzazione di tutta l’attività burocratica al Consorzio Nevi, che ha permesso una maggiore presenza degli agenti sul territorio. Ringrazio tutto il personale di Polizia Locale per l’attività svolta e per essere presenti e vicini alla gente, nostro principale obiettivo”.