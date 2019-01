Prosa, a Costabissara è di scena Goldoni

Costabissara – Sabato 26 gennaio, alle 21, al Teatro Verdi di Costabissara, la compagnia La Trappola di Vicenza porterà in scena “Una delle ultime sere di Carnovale”, commedia di Carlo Goldoni diretta da Alberto Bozzo. Lo spettacolo, inserito nella rassegna comunale di Costabissara, chiude la 23esima edizione di Teatro Popolare Veneto, calendario di prosa organizzato dal comitato vicentino della Federazione italiana teatro amatori (Fita), con il patrocinio di Provincia di Vicenza, RetEventi, Regione del Veneto e Fita Veneto e con la collaborazione delle amministrazioni comunali ospitanti.

“Questo classico del teatro goldoniano – si legge nella presentazione della serata – celebre in particolare come saluto dell’autore alla sua città, in vista del proprio trasferimento a Parigi, trasporta il pubblico in casa del tessitore Zamaria e di sua figlia Domenica, nell’atto di trascorrere una serata insieme ad una comitiva di artigiani e mercanti, durante i festeggiamenti per il carnevale. Tra giochi, amoreggiamenti e scherzi, l’amore di Domenica per il disegnatore Anzoleto, alter ego dello stesso Goldoni, verrà messo in pericolo da una notizia imprevista: l’ormai prossima partenza del giovane per la Moscovia”.

Biglietti e prenotazioni telefonando al numero 0444-971564, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Informazioni su www.fitaveneto.org, oppure nella sede di Fita Vicenza, in stradella delle Barche 7, telefono 0444 323837.