Pozzoleone – Sembrerebbe esserci una mancata precedenza all’origine dell’incidente stradale, tra una vettura ed un autobus Svt carico di studenti, avvenuto questa mattina a Friola, frazione del Comune di Pozzoleone. Nessuna conseguenza per i numerosi passeggeri e, per fortuna solo lievi ferite per i due conducenti dei mezzi coinvolti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 di oggi, sabato 26 gennaio, all’intersezione tra via Ponte della Vittoria e via Chiesa. Secondo i primi accertamenti, operati dagli agenti della polizia locale Nordest vicentino intervenuti sul posto, sarebbe stata l’auto condotta da una donna di 47 anni di Cittadella e proveniente da via Ponte della Friola, ad eseguire la manovra di immissione sulla strada provinciale 51, senza dare la precedenza all’autosnodato.

L’impatto con il mezzo della ditta Svt, che in quel momento stava trasportando a scuola un centinaio studenti, è stato particolarmente violento. Nonostante lo scontro abbia infatti provocato la rottura dei vetri della porta anteriore, sembra che nessuno dei passeggeri, nella maggioranza studenti degli istituti scolastici superiori di Nove e Bassano del Grappa, abbia riportato lesioni.

Gli stessi studenti sono stati quinti fatti salire a bordo di altro autosnodato Svt ed accompagnati a destinazione. I rilievi e la regolazione del traffico, tornato alla normalità solo verso le 11, sono stati affidati a due pattuglie della polizia locale.