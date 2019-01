Polfer, tempo di bilanci dopo le festività

Vicenza – Tempo di bilanci, a festività concluse, per la polizia ferroviaria, che nella nostra zona ha intensificato i servizi nel periodo natalizio appena trascorso, per garantire vacanze serene ai turisti che hanno affollato le stazioni. Inoltre, la Polfer ha costantemente fronteggiato il fenomeno dei migranti in transito verso il nord Europa, attività che comporta la predisposizione dei servizi specifici per evitare che clandestini si nascondano nei treni merci diretti verso Austria e Germania.

“Nei 15 giorni delle festività – spiega una nota della Polfer – la polizia ferroviaria di Vicenza ha assicurato 97 servizi di vigilanza. Con la collaborazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza, nelle stazioni sono stati svolti controlli antidroga che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti detenute per uso personale. Nel corso di questa attività sono state identificate 612 persone, di cui 262 cittadini stranieri. Sette di queste persone sono state denunciate a piede libero. L’attività di controllo, in risposta al diffuso allarme terrorismo, è stata svolta con l’ausilio di metal detector ed estesa ai depositi bagagli di stazione”.

“Complessivamente – si legge ancora nella nota -, gli uffici del Compartimento Polfer per Verona ed il Trentino Alto Adige, competente anche per Vicenza, hanno garantito 581 servizi di vigilanza alle stazioni ferroviarie, scortato 80 convogli ferroviari ed eseguito 40 pattuglie lungo la linea ferroviaria. I servizi antiborseggio sono stati 31. Le persone identificate sono 2.597, di cui 1.141 cittadini stranieri, due gli arresti e 22 i denunciati a piede libero”.