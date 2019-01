Pojana Maggiore – Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di ieri, martedì 8 gennaio, all’interno di una azienda di via Cagnano a Pojana Maggiore. Un operaio è rimasto ferito ad una mano ed è stato trasportato all’ospedale dal personale sanitario del Suem 118. Per quanto riguarda i fatti, quello che si sa è che mentre il giovane stava lavorando, il suo braccio è rimasto incastrato in un macchinario per la lavorazione di verdura.

Subito dopo l’incidente, nell’azienda di via Cagnano sono accorsi, da Lonigo e da Vicenza, i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per circa tre quarti d’ora, con cesoie, flessibili e altre attrezzature, per liberare la mano dell’operaio, che durante le operazioni è stato assistito dal personale del Suem.

Una volta liberato il braccio dal macchinario, il ferito è stato stabilizzato dal personale medico e subito trasferito in ospedale. Come avviene in questi casi, sul posto è intervenuto anche il personale dello Spisal (Servizio prevenzione igiene e sicurezza a negli ambienti di lavoro), per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.