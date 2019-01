Piovene Rocchette – Un ciclista di 67 anni residente a Vicenza è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato questa mattina, mercoledì 2 gennaio, nel territorio comunale di Piovene. L’uomo, in uscita per un giro nell’alto vicentino con un gruppo di amici, era sceso da Asiago e si stava dirigendo verso Schio.

Verso mezzogiorno i ciclisti si trovavano nella zona di Piovene, per la precisione in via Gorizia, e qui, mentre stavano affrontando la rotatoria denominata “largo Peugeot”, il 67enne si è scontrato con un’autovettura Fiat Panda, guidata da un Piovenese, che da via Libertà si stava immettendo nella rotonda.

A causa dell’impatto il ciclista è caduto a terra. Per il ferito si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza del Suem 118 per le cure mediche del caso. Sul posto è sopraggiunta la polizia locale del distaccamento di Piovene (che in precedenza era stata impegnata ad Arsiero, in un altro incidente), che si è occupata dei rilievi tecnici dell’incidente. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dello scontro.