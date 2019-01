Parco Querini, entrano nel vivo i lavori alle ex serre

Vicenza – “Riqualifichiamo le antiche serre di Parco Querini realizzando un progetto che recupera un’area oggi profondamente degradata. Opereremo nel rispetto del valore storico del luogo, in totale accordo con la Soprintendenza. L’iniziativa risale alla precedente amministrazione. A noi il compito di realizzare speditamente e nel migliore dei modi i lavori già finanziati, per un milione e 250 mila euro”. Così l’assessore alle infrastrutture del Comune di Vicenza, Claudio Cicero, che questa mattina, a Parco Querini, essendo stata completata la bonifica bellica, ha fatto il punto sui lavori.

“Dalla prossima settimana – ha annunciato -, per consentire il completo allestimento del cantiere, l’ingresso al parco da viale Rodolfi sarà chiuso al pubblico, che potrà utilizzare, in alternativa, un nuovo cancello accessibile poco più avanti, in direzione ospedale, all’interno dell’area di parcheggio”. I lavori dureranno fino ad aprile del 2020, ed andranno ad eseguire quanto previsto da due diversi progetti tra loro integrati, ovvero quello finanziato per un milione e 50 mila euro dal bando Periferie e quello del valore di 150 mila euro risalente al bilancio partecipato del 2016.

Come hanno ricordato gli architetti Stefano Notarangelo e Alberto Albiero, del gruppo di progettazione, l’intervento consentirà il recupero conservativo delle ex serre in funzione museale e ludico didattica. saranno mantenuti tutti gli elementi superstiti ed eliminati i prefabbricati addossati ai manufatti storici, all’ingresso al parco. Insieme al consolidamento e al restauro conservativo delle antiche serre, saranno realizzati, in materiale metallico molto leggero, i padiglioni dei nuovi servizi igienici e dei locali tecnici, raggiungibili attraverso un percorso flottante in doghe di legno che non intaccherà il manto erboso del parco.

L’assessore ha infine reso noto, riguardo al progetto finanziato con il bilancio partecipato, che il 7 gennaio è stato notificato a Palazzo Trissino un ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da Italia Nostra e Civiltà del Verde, contro il Comune e la Soprintendenza. “Ne prendiamo atto – ha commentato Cicero –, ma in attesa di conoscere l’esito del ricorso noi procediamo serenamente con l’esecuzione dei lavori regolarmente autorizzati”.