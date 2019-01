L'opposizione al sindaco: "Vicenza merita più attenzione"

Dai consiglieri comunali vicentini dell’opposizione di centrosinistra, riceviamo e pubblichiamo

*****

Vicenza – Abbiamo letto la risposta del sindaco alle nostre perplessità sui motivi della sua assenza all’inaugurazione dell’evento fieristico VicenzaOro. Qui non si tratta di creare polemiche precostituite, ma le dichiarazioni del sindaco ci sembrano politicamente puerili. Nessuno avrebbe avanzato alcun dubbio se il sindaco avesse dichiarato prima di doversi assentare per motivi personali. Men che meno per ragioni di salute, propria o familiare.

Qui, la questione è un’altra: è la priorità che ha voluto dare alla partecipazione a una manifestazione al proprio paese di origine rispetto alla principale manifestazione del luogo di cui è sindaco. Vederlo ripreso durante la Focara di Novoli (in un video dalla testata Lecce Prima), manifestazione in onore del patrono di Novoli Sant’Antonio Abate, e vederlo tra gli “ospiti d’onore” in qualità di sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, ci lascia molto basiti.

E pare strano che uno attento così tanto alla comunicazione come lui parlasse agli amministratori di Ieg di impegni precedentemente assunti come giustificazione per l’assenza all’inaugurazione dell’evento fieristico, provocando diversi malumori. Noi crediamo che il sindaco abbia fatto una scelta ben precisa, preferendo la partecipazione alla manifestazione di Novoli piuttosto che all’inaugurazione dell’evento fieristico più importante dell’anno per l’intero tessuto economico vicentino.

Importante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per gli albergatori, per i ristoratori, per i commercianti, per Vicenza e per i vicentini. Certe assenze sono gravi, e le giustificazioni solo a fatto compiuto hanno poco valore. Parafrasando, un alunno si giustifica prima dell’inizio dell’interrogazione, non dopo essere stato chiamato. Vicenza merita molta più attenzione e molte meno chiacchiere.

Otello Dalla Rosa (Pd)

Raffaele Colombara (Quartieri al centro)

Ennio Tosetto (Vinova)

Ciro Asproso (Coalizione civica)

Giovanni Selmo (Da adesso in poi)