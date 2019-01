Vicenza – Pianoforte protagonista del nuovo appuntamento dei “Martedì al Conservatorio”, una rassegna ad ingresso libero pensata come palco per performance di alto livello artistico e curata dai docenti e dai migliori laureati dell’istituto vicentino Arrigo Pedrollo.

Il concerto, in programma per le 18 di domani, martedì 15 gennaio, nella sala concerti Marcella Pobbe, in Contra’ San Domenico, a Vicenza, vedrà Marco Tezza, impegnato in una selezione di 10 Notturni del compositore che per tradizione ha dato l’impronta definitiva al genere pianistico romantico ispirato alla quiete della notte: Fryderyk Chopin. Per il programma dettagliato si può cliccare sull’immagine qui a lato.

Tezza diplomatosi nel 1984 in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, affina la sua preparazione in Italia con Jörg Demus, György Sándor, Bruno Canino e, in Francia, con Aquiles Delle Vigne frequentando l’Ecole Normale Cortot di Parigi, dove ottiene il Diplome Superieur d’Exécution.

Studia poi direzione d’orchestra con Ludmil Deshev a Sofia. A questo affianca importanti affermazioni in numerosi concorsi pianistici tra i quali il Città di Treviso, e una fitta attività concertistica in prestigiose sale in Europa, nel continente americano, in Africa e in Medio Oriente.

Gli impegni concertistici non gli impediscono di concludere anche gli studi violinistici e di fondare, nel 1994, la Stravinskij Chamber Orchestra. Assieme al contrabbassista Daniele Roccato e al bandoneonista Massimiliano Pitocco, Tezza, titolare della cattedra di pianoforte presso il conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, ha da poco fondato il Tris Tango.