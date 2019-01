Nevicate in arrivo sul Veneto, anche in pianura

Venezia – Da domani, nevicate in arrivo sul Veneto, anche in pianura. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione, dalle 18 di domani, 22 gennaio, sino a mezzogiorno del 24. Questo naturalmente, per fronteggiare gli eventuali disagi che possono causare le nevicate, attese su tutta la pianura e nei fondovalle prealpini.

“In particolare la Protezione civile del Veneto – si legge in una nota della Regione – raccomanda agli enti gestori di strade, autostrade e ferrovie di attivare le strutture competenti e di ‘assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità”.