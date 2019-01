Montecchio Maggiore – 400 mila euro per 14 interventi di manutenzione straordinaria degli asfalti di strade, piazze e marciapiedidi Montecchio Maggiore, nell’ottica di aumetare la sicurezza di chi, a piedi, in bici o in auto, quei tragitti li percorre. In questi giorni, infatti, la giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica di questi lavori, inseriti nell’elenco 2019 delle opere pubbliche.

Nello specifico a finire sotto i ferri (con risanamento, fresatura, asfaltatura, sistemazione di cedimenti vari) saranno via dei Carpani e la laterale via Monti, nel tratto di proprietà comunale, via Campestrini Vecchia, via Boschi Alti, via Monte Schiavi, strada Cavallara e via Zuccon a Valdimolino, via Gelsi, via Pegoraro e il tratto compreso tra via Chilesotti e Piazza Fraccon.

Per quanto riguarda poi la sistemazione dei marciapiedi delle vie Madonnetta, Alton, Peroni, Passau e IV novembre, questa rientra nel Piano di recupero del centro storico, che prevede la posa di una pavimentazione in betonelle o, in alternativa, in asfalto stampato e verniciato.

“Si tratta – ha commentato il sindaco Milena Cecchetto – di un lungo elenco di vie che necessitano di interventi per contrastare l’usura della pavimentazione di strade e marciapiedi. Strade e marciapiedi meno accidentati significa più sicurezza per chi le percorre”.

“Sono interessate sia strade di periferia e delle frazioni sia strade del centro storico – ha aggiunto l’assessore alla viabilità e alla manutenzione strade, Carlo Colalto -. Un vasto intervento che è frutto dell’attenta analisi delle priorità fatta dai nostri uffici comunali”.