Marostica, sbanda e si rovescia con l’auto. Ferita

Marostica – Incidente stradale a Marostica, la notte scorsa. E’ successo in via Tenente Lorenzon, poco dopo la mezzanotte, dove un’auto si è rovesciata per cause ancora in via di accertamento, dopo che la conducente ne aveva perso il controllo, con la conseguente sbandata ed uscita di strada.

la donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario del Suem 118, che le ha prestato le prime cure per poi trasportarla in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, accorsi da Bassano, che hanno messo in sicurezza l’auto mentre la donna, aiutata da altri automobilisti che avevano assistito all’incidente, già riusciva a venire fuori da sola dall’abitacolo della vettura.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza, con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.