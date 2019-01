Marano, torrenti puliti da materiali e vegetazione

Marano Vicentino – Grazie al lavoro di volontari, a Marano Vicentino, è stata portata a termine una pulizia selettiva dei corsi d’acqua e argini dei torrenti. Da più di un anno c’era un allarme in questo senso, che era stato dal Comitato Marano Pulita, soprattutto sul pericolo derivante dalla presenza di un’abbondante vegetazione arborea nel torrente Timonchio, ed ora evidentemente qualcosa si è mosso.

“Era questa – scrive il comitato in una nota di oggi – una situazione che continuava a peggiorare con il passare del tempo, se si esclude una sola zona in cui si è fatta della manutenzione, ovvero sotto al ponte di via Prole. Già nell’autunno del 2017 avvertivamo che il letto dei due torrenti alluvionali, generalmente a secco in estate ma capaci di piene disastrose, non era pulito”.

“Oltre ad una infinità di metri cubi di ghiaione, ghiaia, ghiaino e sabbia – aggiunge Marano Pulita -, che hanno alzato, con il tempo, il livello dei corsi d’acqua, sono cresciuti arbusti e piante, anche di alto fusto tra i 5 e i 10 metri. Tutto materiale che può diventare un pericoloso ostacolo, in caso di alluvione, che può essere trascinato a valle andando ad ostruire con facilità quei restringimenti dei torrenti in corrispondenza dei piccoli ponti (per esempio quello sul Timonchio in Via Braglio), con effetti facilmente immaginabili e già visti”.