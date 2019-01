Lo “Show” di Lopez e Solenghi al Comunale di Thiene

Thiene – Per il primo dei tre spettacoli fuori abbonamento della 39esima stagione di prosa di Thiene, il Teatro Comunale presenta “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show”, uno spettacolo scritto proprio dai due attori, che nella serata thienese saranno accompagnati dalle musiche live della Jazz Company, diretta dal maestro Gabriele Corneglio.

L’appuntamento con questa produzione Imarts (International music and arts) è per le 20.45 di martedì 22 gennaio. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo quindici anni come due vecchi amici, che si ritrovano in questo show di cui sono interpreti ed autori. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni con il pubblico.

Il divertimento sarà l’aspetto predominante dello spettacolo, ma non mancheranno momenti di profonda emozione, come quello in cui verrà ricordata Anna Marchesini (attrice scomparsa nel 2016, che proprio con Lopez e Solenghi ha dato vita al popolare gruppo comico Il Trio).

“Anche per noi che lo viviamo dal palco – sottolineano i due attori – questo rappresenta un momento magico in cui riannodiamo le fila della nostra identità. Quei dodici anni passati insieme hanno inevitabilmente scolpito un po’ di ognuno di noi negli altri due, è per questo che salendo sul palco ogni sera avvertiamo la meravigliosa sensazione di portare una parte di Anna con noi”.

“Una grande complicità in tutto questo – hanno concluso – ci viene dal nostro pubblico, che sera dopo sera ci dimostra il suo immutato affetto, con la gioia di ritrovare dei vecchi amici, quasi dei parenti ritrovati: questa è la netta sensazione che ricaviamo dai loro applausi, dalle loro risate, dalle loro emozioni”.

Per i biglietti si può contattare il servizio promozione eventi culturali e turistici di piazza Ferrari, negli orari di apertura al pubblico (0445-804745, teatro@comune.thiene.vi.it, cultura@comune.thiene.vi.it); lo Iat Thiene e la Pedemontana vicentina in piazzetta Rossi, dal lunedì alla domenica, dalle 9.30-12.30 e 14.30-18, (0445 804837, iat@pedemontanavicentina.com).