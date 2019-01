Investita dal camion dei rifiuti. Muore una donna

Sarego – Ennesima tragedia della strada nel vicentino. E’ avvenuta questa mattina, un po’ prima delle 9, a Meledo di Sarego, in via Quasimodo, dove una donna è stata investita, mentre camminava, da un camion per la raccolta dei rifiuti, della società Ideal Service. Sembra che sia successo durante una manovra, mentre il camion faceva retromarcia.

La vittima, Sandra Bertola, una 55enne del posto, non aveva documenti con sé, quindi ne è stata accertata l’identità solo dopo svariate ore. Immediati comunque i soccorsi, con l’arrivo sul posto degli uomini del Suem 118, che purtroppo non hanno potuto far nulla per la sfortunata signora, ormai deceduta.

La polizia locale di Lonigo invece ha effettuato i rilievi e dovrà ora ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. L’autista del camion, interrogato e indagato per omicidio stradale, ha dichiarato di non aver visto la donna che passava a piedi dietro il mezzo in retromarcia.