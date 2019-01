Piovene Rocchette – Incidente stradale con feriti, questa mattina a Piovene. Lo scontro, che oltre alle conseguenze per gli automobilisti ha comportato disagi alla circolazione stradale, è avvenuto verso le 8 di oggi, mercoledì 9 gennaio, all’altezza della rotonda nella quale confluiscono le vie Trento e Sant’Eurosia.

Per quanto riguarda la ricostruzione dell’accaduto, un giovane di 21 anni di Velo d’Astico, a bordo di una vettura Nissan stava percorrendo via Trento, da Cogollo del Cengio e con direzione Santorso, quando, nel momento dell’immissione nella rotatoria si è scontrato con un’altra vettura. Una Fiat Seicento guidata da una donna 40enne di Cogollo, che aveva già impegnato il rondò.

In conseguenza del forte impatto, la Nissan ha proseguito la sua corsa in via Sant’Eurosia, bloccandosi al centro della carreggiata. L’utilitaria, invece, si è ruotata di lato, posizionandosi di traverso nella rotatoria. Proprio per la posizione dei veicoli, la circolazione stradale ha subito forti rallentamenti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’ospedale di Santorso, che ha prestato soccorso alla 40enne, mentre l’altro automobilista ha deciso di raggiungere autonomamente il nosocomio AltoVicentino per i controlli medici del caso. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi incidentati, e da una ditta privata convenzionata, che si è occupata della pulizia dei detriti dalla carreggiata.