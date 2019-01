Guida ubriaco e fa un incidente. Una ragazza ferita

Torrebelvicino – Incidente stradale con feriti nella notte a Torrebelvicino sulla strada provinciale 46, all’altezza dell’intersezione con Via Padre Cornelio Prandina. Un giovane di Valdagno, T.V., di 31 anni, ha perso il controllo dell’auto che guidava, una BWW 116 ed è andato a sbattere contro altri veicoli.

L’aspetto rilevante sta nel fatto che il 31enne stava guidando in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico che, al controllo dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, intervenuti sul posto, è risultato parecchio elevato.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero e gli è stata ritirata la patente. Anche il veicolo è stato sottoposto a sequestro per confisca. La ragazza che si trovava con lui a bordo è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale, ma non risulta in pericolo di vita.