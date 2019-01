Altavilla Vicentina – E’ ancora in via di quantificazione il bottino del furto messo a segno nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio nella sede di Altavilla della ditta Tnt Traco, in via Retrone. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Vicenza, giunti sul posto verso l’una e mezza, dopo che era scattato il sistema di allarme, i malviventi hanno danneggiato, per entrare, una delle porte di ingresso della sede dell’azienda, che si occupa di spedizioni.

Una volta dentro hanno cominciato a prelevare gli scatoloni, alcuni dei quali contenevano delle biciclette. Dopo il furto, i ladri sono scappati a piedi dirigendosi verso la vicina autostrada A4, la Milano-Venezia, dove li aspettava un’auto, con la quale sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Vicenza, assieme ai loro colleghi della stazione di Altavilla. Gli uomini dell’arma stanno esaminando le immagini raccolte dai vari sistemi di videosorveglianza presenti in zona, alla ricerca di elementi utili per risalire all’identità degli autori di questo furto.