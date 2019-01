Bassano del Grappa, frontale all’incrocio. Un ferito

Bassano del Grappa – Giornata nera, quella di oggi, per quanto riguarda gli incidenti stradali. Oltre al maxi tamponamento lungo la strada statale della Valsugana e al sinistro di Brendola, che ha coinvolto un pedone, rimasto gravemente ferito mentre attraversava sulle strisce, nel pomeriggio, c’è stato un altro scontro, un frontale, in seguito al quale un anziano è rimasto ferito.

E’ successo, prima delle 16, a Bassano del Grappa, all’incrocio tra viale Asiago e via Gobetti. Ad entrare in collisione nel frontale sono state due autovetture, una Peugeot 307 station wagon ed una Bmw. Il ferito, si trovava a bordo della vettura francese e, in seguito all’impatto, è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano, che hanno lavorato a lungo con cesoie e divaricatori idraulici. Una volta liberato, l’uomo è stato preso in cura dal personale del suem 118 e accompagnato in ospedale. Illeso, invece, l’automobilista della Bmw.