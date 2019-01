Fara Vicentino – Si trova ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale di Vicenza con un trauma cranico il ragazzo di 16 anni, residente a Sarcedo, che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 gennaio, è stato coinvolto in un incidente stradale a Fara.

Verso le 18 il giovane, che stava spingendo il suo motorino, camminava in via Ortigara, sul lato destro della carreggiata ed era diretto verso Sarcedo. Poco prima del ponte sul fiume Astico, così come riferito da un suo conoscente che si trovava poco dietro di lui, anch’egli a piedi, il 16enne è stato urtato da un veicolo che sopraggiungeva e sbalzato a lato strada, finendo nella scarpata che costeggia la carreggiata.

Il conducente non si è fermato ed ha proseguito la sua corsa. Subito soccorso, come detto il 16enne è stato accompagnato all’ospedale di Vicenza. Il personale della polizia locale sta svolgendo accertamenti sui varchi e sugli impianti di videosorveglianza pubblici e privati per risalire all’investitore. I dati raccolti saranno aggiunti alla descrizione del veicolo fornita dai testimoni.

L’invito che la polizia locale del Consorzio Nordest Vicentino di Thiene rivolge alla persona che ha causato l’incidente è quello di peggiorare una posizione che già in questo momento appare difficile. L’ipotesi dei reati è di omissione di soccorso e di fuga.

“Per quanto riguarda le conseguenze – sottolineano gli agenti – si parla di reclusione da 6 mesi a 3 anni con ritiro della patente da 1 a 3 anni per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle persone; reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per chi non rispetta l’obbligo di assistere una persona ferita. Previsto, invece, ed è questo uno dei motivi dell’appello lanciato dalla polizia locale, uno sconto della pena se il conducente si mette a disposizione dell’autorità giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto”.