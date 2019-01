Vicenza, una serata per Fabrizio De André

Vicenza – A vent’anni dalla sua morte, Vicenza rende omaggio a Fabrizio De André. Sarà ricordato venerdì 11 gennaio, alle 21, al Teatro Astra, nello spettacolo che sarà proposto dal gruppo vicentino Le Officine del suono, un concerto dal titolo “E nemmeno un rimpianto. In viaggio con Fabrizio”. Vi parteciperà anche l’attrice Paola Rossi de La Piccionaia e vi collaborerà il fotografo Attilio Pavin. Era l’11 gennaio del 1999 quando, alle 2 e 30 del mattino, ci lasciava Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi…

“Due giorni dopo, a Genova – si legge nella presentazione dello spettacolo dell’Astra -, una folla di oltre diecimila persone di tutte le età e di tutti i ceti sociali partecipava commossa ed emozionata ai suoi funerali. Da allora, De André non ha mai smesso di essere ascoltato, letto, amato, e continua ad ispirare intere generazioni. La sua musica è popolare e colta al tempo stesso, e la sua poetica lo ha immortalato nella memoria collettiva come il cantautore degli emarginati e il poeta degli sconfitti, tra anarchia e pacifismo, satira del potere e critica all’ipocrisia. Sopra ogni cosa un senso quasi sacro per l’umanità dei vinti e degli indesiderabili, riscattati di fronte alla cattiva coscienza dei loro accusatori”.

Già presenti sul palco del Teatro San Marco nel 1999, in occasione del tributò che Vicenza dedicò a De André subito dopo la sua scomparsa, Le Officine del suono hanno prodotto, negli anni, numerosi spettacoli dedicati a Fabrizio, attingendo a canzoni, testi, immagini e libri e proponendo così spettacoli che hanno visto brani musicali alternarsi con interviste e contributi di amici, musicisti e appassionati, accompagnati dalle fotografie delle opere artistiche ispirate alle canzoni di De André.

Anche quest’ultimo lavoro unisce musica, parole e immagini, con una novità: ad accompagnare e raccontare le canzoni, le fotografie di una quarantina di autori, frutto di un laboratorio creativo condotto nel 2018 dal celebre fotografo vicentino ed esposte nella mostra “Fabrizio De André. Versi per immagini” presso lo studio “Spazio 6”. Sul palco ci saranno Andrea Moroni (voce e chitarra), Donata Molon (voce), Enrico Professione (violino e voce), Luigi Lodi (chitarra acustica), Mauro Stocco (sax, flauto e voce), Roberto Sartori (chitarra elettrica e acustica), Elisa Doria (tastiere), Beppe Casarotto (basso elettrico e voce), Massimo Corvino (batteria) e Paola Rossi (voce recitante). Info, prenotazioni e prevendite anche su www.teatroastra.it.