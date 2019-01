Enego, incendio nella notte. Casa inagibile

Enego – Solo danni, molti, ma per fortuna nessun ferito, in contrada Fosse di Sotto, ad Enego, per l’incendio di una casa (al momento non agibile), divampato nella notte, poco prima dell’una e trenta di lunedì 28 gennaio.

Le fiamme hanno interessato l’intero sottotetto in legno di circa 80 metri quadrati di una abitazione disposta su quattro livelli. A dare l’allarme è stato un passante: diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute da Bassano del Grappa, Asiago e Vicenza con quattro automezzi e quattordici operatori in totale.

I pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo, che potrebbe essere stato innescato da un camino. Illesa la coppia di coniugi residente nella casa.

Al momento, comunque, le cause dell’incendio, che ha danneggiato anche l’impianto elettrico e la copertura in lamiere ondulate, sono al vaglio del personale intervenuto.