E’ tornata la “Befana tricolore” di Forza Nuova

Vicenza – “Abbiamo portato a termine una tre giorni coinvolgente e toccante, un’iniziativa che ci ha permesso, anche quest’anno, di regalare un sorriso alle persone meno fortunate”. Sono le parole con le quali ha commentato l’iniziativa della “Befana tricolore” Daniele Beschin, coordinatore di Forza Nuova Vicenza, dopo l’ultima consegna di doni effettuata questa mattina, presso una struttura cooperativa che ospita persone disabili.

“Una befana tricolore strepitosa” l’ha definita Beschin, ricordando anche le “polemiche pretestuose innescate l’anno scorso da alcuni facinorosi di sinistra e dall’Anpi”, quando Forza Nuova fece la stessa iniziativa presentandola però come erede della “Befana fascista”. Oggi Beschin ritiene che quelle polemiche portarono in realtà all’avvicinamento delle persone ad avvicinarsi al movimento dell’estrema destra ed a contribuire alla Befana di quest’anno

“Abbiamo distribuito doni – spiega Forza Nuova -, presso diversi istituti e cooperative a Thiene, Vicenza, Bassano, Arzignano, e per questo non posso fare altro che ringraziare tutti i militanti, ma anche i tanti cittadini, che, pur non essendo in alcuni casi legati al nostro ambiente politico, hanno aderito attivamente a questa iniziativa. Un pensiero sincero anche a tutte quelle persone che costantemente si adoperano per essere accanto alle persone disabili nel loro percorso di vita, adorabili per impegno e passione”.

“La nostra comunità intende la politica come servizio al prossimo – continua Beschin -, specialmente se si tratta di persone meno fortunate: chi pensa che il nostro sia un mondo di opportunisti ha trovato la risposta nel successo della raccolta e della distribuzione avvenuta, che abbiamo tutte le intenzioni di rinnovare anche per il prossimo periodo pasquale”.