Due anziane sorelle investite e uccise da un’auto

Canove di Roana – Ennesima tragedia sulle nostre strade. E’ successo intorno alle 18, sull’Altopiano di Asiago, a Canove di Roana, in via Roma, dove due anziane sorelle, di 93 e 91 anni, sono state investite ed uccise da un’auto mentre attraversavano la strada. In quel momento c’era una fitta nebbia sulla zona e questo potrebbe aver anche avuto un ruolo nel dramma che si è consumato.

Sempre per la nebbia non è stato possibile neanche far arrivare l’elisoccorso. E’ stato rapido comunque l’arrivo sul posto di due ambulanze del Suem 118 ed il trasporto delle due anziane all’ospedale di Asiago. E’ stato tutto inutile però dato che, poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, entrambe sono spirate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Thiene, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, quelli della stazione di Canove e la polizia locale di Roana. Disagi anche per il traffico, con la strada che è stata chiusa per le operazioni di soccorso.