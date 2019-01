Dalla Befana una calza vuota per Vicenza?

Da Raffaele Colombara, Consigliere Comunale a Vicenza della lista Quartieri al Centro, all’opposizione, riceviamo e pubblichiamo

Vicenza – Arriva l’Epifania e tutte le feste porta via. Termina quindi il periodo natalizio ed è tempo di alcuni bilanci. Ad esempio, Babbo Natale Rucco avrà portato in dono la richiesta del gruppo consiliare di Forza Italia che chiedeva parcheggi gratuiti, compresi quelli con le strisce blu, durante il periodo delle feste? La lettera era interessante, ed è un punto che avevo condiviso anch’io.

Ma, festività terminate, a parte delle iniziative di trasporto pubblico gratuito per i parcheggi, in determinati giorni, come peraltro realizzato in città da diversi anni, di parcheggi gratuiti non c’è stata traccia. Speranzosi che la Befana fosse più clemente con i consiglieri forzisti, abbiamo atteso che si concludessero le festività. Ed anche qui, i consiglieri sono rimasti a secco. Nella calza avranno trovato il carbone? O semplicemente una calza vuota?

Scherzi a parte, fa riflettere come questa giunta non si curi minimamente delle proposte perfino dei gruppi consiliari di maggioranza. A Cattaneo, che sembra gli si sia inceppato il disco, più che concentrarsi sull’operato del passato, consiglierei di iniziare a guardare al presente e, soprattutto, al futuro. Per quest’anno a Forza Italia solo carbone.

Raffaele Colombara – Consigliere Comunale di Vicenza