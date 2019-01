Crespadoro – Vigili del fuoco impegnati ieri sera per diverse ore, dalle 20 fino all’una di notte, nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nella cucina di un’abitazione di Crespadoro, in contrada Durlo. Nel rogo è anche rimasta ferita una donna. I pompieri, accorsi da Arzignano e Vicenza, hanno raggiunto l’abitazione, mentre la donna, una 70 enne, era già fuori dalla casa, assistita da alcuni vicini.

Gli operatori hanno circoscritto le fiamme, evitando l’estensione all’intera casa e alle abitazioni attigue, alcune delle quali comunque sono state raggiunte e danneggiate dal fumo. Il rogo ha bruciato la cucina, causando danni agli impianti e anche alle altre stanze.

Quanto alla sigora 70enne, è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118, che poi l’ha portata in ospedale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, che come dicevamo hanno lavorato per cinque ore prima del completo spegnimento dell’incendio e della messa in sicurezza dell’abitazione, che al momento non è utilizzabile.