Torri di Quartesolo – Non ha per fortuna provocati incidenti l’automobilista che, nella nottata del 20 gennaio, ha percorso circa 15 chilometri in contromano lungo l’autostrada A31, prima di essere fermato dalla polizia stradale a Torri di Quartesolo. Quando l’auto, una Opel Insigna, è stata bloccata, il guidatore, un 31enne di nazionalità serba residente a Bussolengo, in provincia di Verona, si trovava in stato confusionale e presentava i sintomi tipici di una eccessiva assunzione di sostanze alcoliche (equilibrio precario e alito vinoso).

Tutto è iniziato verso le cinque del mattino, quando alla centrale operativa della polizia locale di Padova è arrivata una telefonata che avvisava di un veicolo contromano nella corsia sud della A31 (direzione Badia Polesine-Vicenza), segnalato all’altezza di Longare. Subito è intervenuta una unità operativa in servizio presso il distaccamento della polizia stradale di Badia Polesine, la quale è entrata a Vicenza Nord per effettuare un servizio di safety-car, attivando tutti i dispositivi di segnalazione disponibili, così da rallentare i veicoli in transito e scongiurare eventuali pericoli.

Dopo aver percorso circa cinque chilometri a velocità ridotta, nel territorio comunale di Torri di Quartesolo, la pattuglia ha intercettato il veicolo indicato, che circolava nella corsia di sorpasso. I componenti della pattuglia sono riusciti a fermare il veicolo facendolo spostare nella corsia di emergenza.

A partire dal biglietto autostradale di entrata, è stato possibile ricostruire quanto accaduto: l’auto si era immessa in autostrada al casello di Dueville ed aveva poi proseguito il suo viaggio in direzione sud, verso Badia Polesine. Il conducente, però, doveva raggiungere Thiene e per questo, all’altezza di Albettone, ha invertito la marcia, percorrendo 15 chilometri nel senso opposto rispetto a quello previsto.

Il 31enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza alcoolica (con alcolemia superiore a 1,5 g/l). Inoltre gli è stata sequestrata la vettura e ritirata la patente di guida, che sarà sospesa anche per aver circolato contromano in autostrada.