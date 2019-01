Venezia – “In questo caso, la continuità è virtuosa. Bonomo ha fatto un ottimo lavoro in un contesto storico ed economico difficile ed è un bene che continui. Gli auguro buon lavoro e gli garantisco che nella Regione continuerà ad avere un interlocutore attento e collaborativo sui molti temi che abbiamo in comune”. Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime la sua soddisfazione per la riconferma di Agostino Bonomo alla guida di Confartigianato Imprese Veneto.

“Nella regione delle 600 mila partite Iva – prosegue il Governatore – l’artigianato e le imprese artigiane sono uno dei più importanti gangli vitali della nostra economia. Dove c’è un artigiano, in Veneto, ci sono tradizioni e contemporaneamente modernità, professionalità, qualità del lavoro e delle produzioni, spirito d’impresa. Caratteristiche probabilmente uniche, tali da caratterizzare l’economia veneta in Italia e all’estero”.

“Bonomo e il suo Comitato di Presidenza, riconfermato in toto – conclude Zaia – hanno davanti un lavoro lungo e difficile, nell’ambito del quale la Regione è pronta a condividere ogni iniziativa che porti sviluppo alle imprese e lavoro alle persone”.