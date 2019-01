Sabati musicali, concerto per la Giornata della memoria

Vicenza – Un concerto in occasione della Giornata della memoria è in programma sabato 26 gennaio, per “I sabati musicali”, la tradizionale rassegna concertistica del conservatorio di musica Arrigo Pedrollo di Vicenza, realizzata in collaborazione con la biblioteca civica Bertoliana.

A proporlo, alle 17 di domani, negli spazi di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale, a Vicenza, sarà il dipartimento di strumenti ad arco. Per commemorare le vittime della Shoah, verranno eseguiti brani celebrativi della cultura ebraica e, direttamente o simbolicamente, collegati all’argomento.

L’apertura è affidata all’intensità delle musiche del compositore statunitense John Williams, scritte per il film di Steven Spielberg “Schindler’s List”: il tema “Remembrances” verrà eseguito in una versione per violino e pianoforte, suonati rispettivamente da Beatrice Rosato e Riccardo Atanasio. Seguirà “Nigun”, dalla suite “Baal Schem”, per violino e pianoforte, di Ernest Bloch, musicista svizzero naturalizzato statunitense influenzato dal folclore ebraico, con Rossella Castaman (violino) e Riccardo Atanasio (pianoforte).

Di Max Bruch, la cui fama è legata proprio a musiche ispirate a melodie ebraiche del VII e VIII secolo, si ascolterà “Kol Nidrei” in una riduzione per violoncello e pianoforte, affidati rispettivamente a Elena Padoan e ad Elisa Bordin. Si ascolteranno poi altre due composizioni di Bloch: “Rapsodia”, dalla “Suite Hébraïque”, con Carlo Girelli (violino) e Riccardo Atanasio (pianoforte), e “Prayer”, con Filippo Pigato (violoncello) e Matteo Dal Toso (pianoforte).

A chiudere, il minimalismo sacro dell’estone Arvo Pärt (1935) e la sua “Da pacem Domine”, nella versione per quartetto d’archi, composta per coloro che hanno perso la vita negli attentati di Madrid del 2004, ma idealmente dedicata a tutte le vittime della violenza e della follia umana. Suonano: Rossella Castaman e Carlo Girelli (violino I e II), Arianna Nastro, viola, Filippo Pigato, violoncello. Il concerto è ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.