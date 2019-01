Chiampo, muore travolto dal trattore

Chiampo – Ancora un incidente mortale in agricoltura causato da un trattore. E’ infatti questo, purtroppo, un copione fin troppo ricorrente dalle nostre parti, dove sono stati davvero tanti, negli ultimi tempi, gli incidenti di questo genere.

Questa nuova tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, in una zona boschiva nei pressi di Chiampo e la vittima è un uomo di 71 anni che era intento a tagliare delle piante. Per cause ancora da chiarire, l’uomo è stato travolto dal trattore, scivolato lungo il pendio al termine del quale si trovava la vittima ed anche qualche altra persona, sfiorata dal mezzo nella sua caduta.

Una dinamica insomma che non ha lasciato scampo al 71enne, colpito in pieno dal pesante mezzo agricolo e con ogni probabilità ucciso sul colpo. Nulla hanno potuto fare infatti gli uomini del Suem 118, giunti sul posto e con la sola possibilità di certificare la morte dell’uomo già avvenuta. Intervenuti anche i carabinieri che ora cercheranno di far chiarezza sull’incidente.

Merita segnalare che, soltanto qualche settimana fa, c’era stato, tra l’altro sempre a Chiampo, un altro incidente (nella foto sopra) abbastanza analogo, nel quale un agricoltore di 56 anni era rimasto ucciso da un trattore, che in questo caso si era rovesciato.