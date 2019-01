Aggredisce la compagna ed i carabinieri. Arrestato

Rosà – E’ violento con la convivente ed aggredisce e minaccia anche i carabinieri. E’ per questo che i carabinieri della stazione di Rosà lo hanno arrestato, in flagranza di reato, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Protagonista un 45enne cagliaritano, Marcello Sergi, con residenza anagrafica a Bassano del Grappa ma di fatto abitante a Cartigliano. La richiesta di intervento era arrivata al 112 verso le 22 del 23 gennaio, da una donna di Cartigliano che diceva di essere stata aggredita dal convivente, ubriaco, con spintoni e minacce. Nell’urgenza viene inviata la prima autovettura disponibile, quella della stazione di Rosà.

Giunti nella casa i militari hanno trovato l’uomo che fingeva di dormire su un divano, mentre la donna era con il figlio di tre anni, molto scossa per quanto era accaduto. La donna ha riferito di aver iniziato una convivenza con il Sergi da pochi mesi, ma da qualche tempo tutto era cambiato, per gli atteggiamenti prevaricatori del soggetto, spesso ubriaco.

I carabinieri hanno cercato di prendere con le buone l’uomo, per dirimere il dissidio, ma alla semplice richiesta di esibire un documento Sergi ha cominciato a dare in escandescenze, rifiutando di collaborare. Poi si è fatto sempre più irrequieto e ha comincia a minacciato i carabinieri, dicendo di averli inquadrati, di poterli riconoscere e che gliela farà pagare. L’escalation è proseguita sino al momento in cui si è scagliato contro i militari per colpirli, venendo però schivato e infine bloccato.

Né i militari né l’arrestato hanno riportato lesioni. Sergi ha diversi precedenti di polizia per minaccia, lesioni personali, percosse e violazioni, oltre a due condanne per patteggiamento per guida in stato di ebbrezza. L’arrestato è stato quindi associato alle camere di sicurezza della Compagnia di Bassano per essere sottoposto a giudizio direttissimo, finito poi con convalida dell’arresto, rinvio per termini a difesa e sottoposizione ad obbligo di firma tre volte a settimana presso la stazione di Rosà.