Campo Marzo, proseguono i controlli dei carabinieri

Vicenza – Proseguono a Vicenza i controlli delle forze dell’ordine Campo Marzo, per prevenire reati e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza, assieme ai militari del terzo Reggimento genio guastatori di Udine, impegnati in questo periodo nell’operazione Strade sicure, a controllare il parco cittadino e a denunciare un giovane e rinvenire della sostanza stupefacente.

Il giovane denunciato è D.C, 29enne, residente a Castelgomberto, che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri, e per questo deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma.

Nei pressi dell’ingresso al parco giochi di via dell’Ippodromo invece, nascosti dietro ad un muretto, sono stati trovati due involucri, adeguatamente confezionati, che contenevano in tutto poco meno di 21 grammi di marijuana. Naturalmente, sono stati sequestrati.