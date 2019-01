Calcio, pareggio incolore tra Rimini e Vicenza

Rimini – Pareggio incolore questa sera per Rimini e Vicenza, allo stadio Romeo Neri della città romagnola, in una partita finita 0-0 e avara di spettacolo e di occasioni. Tra l’altro si giocava in una serata molto fredda, dopo che sulla città aveva nevicato e sotto un nevischio che comunque si faceva sentire di tanto in tanto. Poco anche il pubblico sugli spalti, oltre che per le condizioni meteo anche a causa dell’orario di gioco, con la partita iniziata alle 18.30, e per la diretta televisiva su Rai Sport.

Insomma, c’erano tutte le premesse perché in campo si vedesse poco, e così è stato. Nel primo tempo non vi sono state azioni significative, né da una parte né dall’altra, se si escludono un tiro di Giacomelli facile preda del portiere romagnolo e, dall’altra parte, una conclusione di Palma finita sopra la traversa. Entrambe le squadre, in altre parole, non sono riuscite a costruire, a rendersi incisive, con il Vicenza che ha cercato di attaccare e prendere in mano le redini del gioco ma è stata controllata dai padroni di casa, che non hanno mancato di sfruttare, di tanto in tanto, il contropiede.

Secondo tempo iniziato poi con il Rimini più aggressivo, ma tutto si è svolto seguendo un copione variato di poco rispetto alla prima frazione di gioco. Comunque si sono viste alcune palle gol nella ripresa, come quella avuta al 66′ dal Rimini, con Simoncelli che lancia lungo per Volpe, che a sua volta non ci pensa su e calcia al volo, al centro dell’area biancorossa. Molto bravo Grandi, nell’occasione, a non farsi sorprendere e parare.

Altrettanto si deve dire del portiere riminese Nava, il cui riflesso è notevole, una decina di minuti dopo, quando para in tuffo un colpo di testa di Guerra. Arma raccoglie poi la respinta e da posizione molto angolata, quasi impossibile, prova a tirare a rete, ma colpisce il palo esterno. Poi nient’altro da segnalare, ed il fischio finale sigla uno 0-0 che è sembrato giusto.