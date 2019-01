Brendola, è di nuovo tempo del “Vo’ on the folks”

Brendola – Torna, dal 2 febbraio al 16 marzo, alla Sala della comunità di Vo’ di Brendola, “Vo’ on the Folks”, storica rassegna giunta alla sua ventiquattresima edizione, diretta da Paolo Sgevano, che indaga il rapporto tra le musiche popolari del mondo. Quattro serate evento con artisti provenienti da Scozia, Portogallo, Belgio, Irlanda, Mozambico e Capo Verde, oltre che dall’Italia, in scena nella cittadina vicentina che ha legato dal 1996 il suo nome al folk. L’apertura, sabato 2 febbraio alle 21, sarà con la cantante e polistrumentista scozzese Rachel Newton.

L’artista originaria di Glasgow, vincitrice del Bbc Folk Award come musicista tradizionale dell’anno e dello Scottish Trad Award nella medesima categoria, presenta in Veneto, unica tappa italiana, il suo ultimo album “West”, pubblicato lo scorso settembre per Shadowside Records. Specializzata nel repertorio folk delle isole britanniche, è la fondatrice del gruppo femminile The Shee, oltre che membro del collettivo The Furrow Collective e della band scozzese e norvegese The Boreas. Rachel Newton è una raffinata arpista che suona con estrema naturalezza anche il violino e la viola. Quattro i lavori pubblicati da solista: oltre al recente “West”, ha esordito nel 2012 con “The Shadow Side”, seguito da “Changeling” (2014) e “Here’s My Heart Come Take It” (2016).

Il secondo appuntamento del Vo’ on the Folks 2019 ospita, sabato 16 febbraio, la cantante portoghese di origini capoverdiane, Carmen Souza. Considerata una delle voci più interessanti della nuova generazione della world music, la 37enne vocalist è un’artista versatile che fonde in uno stile molto personale batuke, morna, jazz, blues e soul. Ad accompagnarla dal vivo, in questa sua unica esibizione italiana, saranno il bassista portoghese Theo Pascal e il batterista mozambicano Elias Kacomanolis. Porterà in scena i brani tratti dai suoi otto album, in particolare quelli dell’ultimo lavoro, dal titolo “Creology”.

Sabato 2 marzo, invece, il Trio Dhoore è protagonista del terzo evento. I tre fratelli Dhoore (Ward, Hartwin e Koen) suonano insieme da circa vent’anni: dagli esordi in famiglia passando per i primi concert in Belgio, fino ai tour internazionali in giro per l’Europa e il Canada. Nel corso degli anni sono riusciti a creare un sound ben definito, con uno stile strumentale particolarmente innovativo che trae ispirazione dalla scena musicale delle Fiandre e si sviluppa verso nuovi orizzonti. Fisarmonica diatonica, ghironda, chitarre ed effetti elettronici si completano a vicenda, dando vita a un progetto originale allo stesso tempo contemporaneo e tradizionale.

Per la serata conclusiva, il 16 marzo, spazio come sempre alla musica celtica e all’irish music, con uno spettacolo dedicato al suono ancestrale delle uilleann pipes, che vedrà insieme Mick O’Brien, uno dei più famosi piper irlandesi, e i Birkin Tree. Tra i principali interpreti della cornamusa irlandese, O’Brien svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo, esibendosi con la Rté Concert Orchestra, con il gruppo norvegese Vamp, con la cantante Hanne Krogh e la band Secret Garden. A Brendola dividerà il palco con i Birkin Tree, storico gruppo italiano nato nei primi anni ’80, ovvero Laura Torterolo (voce), Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles), Michel Balatti (flauto traverso irlandese) e Claudio De Angeli (chitarra). Per info e prenotazioni: Sala della comunità, via Carbonara 28, Brendola, www.saladellacomunita.com, info@saladellacomunita.com.