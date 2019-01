Boschi abbattuti in Veneto, si recuperano i tronchi

Venezia – Procede, in Veneto, la complessa operazione di recupero dei milioni di metri cubi di alberi che sono stati abbattuti, nelle aree montane, dal devastante maltempo di fine ottobre dello scorso anno. Ad esempio in Val Visdende, una delle zone più colpite, sono al lavoro le ditte specializzate del comparto legname, e importanti lotti di tronchi recuperati sono stati venduti.

Lo rende noto il direttore di Avepa, Fabrizio Stella, nominato soggetto attuatore per il rilievo e le opere agricolo forestali dal presidente della Regione, Luca Zaia, nella sua veste di commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio veneto.

Si tratta di interventi pianificati a fronte di una situazione per la quale non esistono precedenti in grado di supportare le decisioni operative, avviati già da circa tre settimane. “E’ ora iniziata la fase di intensità totale dei lavori – ha precisato Stella – che saranno ulteriormente rafforzati se le condizioni meteorologiche lo consentiranno”.

Per quanto riguarda le amministrazioni locali, con l’incarico di soggetti attuatori che è stato loro conferito, in questo ultimi giorni, dal commissario delegato, i comuni veneti hanno la possibilità di operare anche in autonomia, ma quasi tutti stanno già lavorando in accordo con la gestione commissariale dell’emergenza.