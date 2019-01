Bimbo di 11 anni trovato impiccato in casa. E' gravissimo

Bimbo di 11 anni si impicca in casa. E’ gravissimo

Vicenza – Nuovo dramma, in terra berica, nel quale è coinvolto come vittima un bambino. E’ successo nelle sere scorse, più precisamente intorno alle 23 del primo gennaio, in un piccolo centro dell’ovest vicentino dove un ragazzo di 11 anni è stato trovato impiccato con una sciarpa ad un mobile nel soggiorno di casa.

A fare la drammatica scoperta, tra l’altro, è stato il fratello 14enne del piccolo, che ora si trova ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Quando è successo, il ragazzino si trovava da solo nella stanza, e non è chiaro come siano andate esattamente le cose, se si sia trattato ad esempio di un gioco finito male.

Quel che è certo è che, quando è stato ritrovato, il piccolo non respirava ed era privo di sensi. Immediato l’allarme e la corsa all’ospedale a sirene spiegate, con l’ambulanza del Suem 118 di Arzignano. Sulla tragedia indagano i carabinieri.