Basket, vittoria di misura per la VelcoFin Vicenza

Marghera (Venezia) – Vittoria di misura, 47-48, per la VelcoFin InterLocks Vicenza nel derby veneto con le biancoblù del Giants Basket Marghera, valido per la 17esima giornata della serie A2 di basket femminile. A decidere la gara, giocata ieri sera, alle 20.45, sul parquet della palestra Stefani, è stato un canestro pesante di Federica Monaco, che dal -2, 47-45, ha portato le biancorosse a +1, consentendo loro di agguantare i due punti.

Per quanto riguarda la cronaca, entrambe le squadre hanno giocato con grande intensità e aggressività e, dopo il 2-2 iniziale (a segno Pastrello, per i colori di casa, e Monaco, per le biancorosse), è Vicenza, che ha disputato il match senza Matic, a prendere il comando, chiudendo la prima frazione a +12, 6-18.

Nei due quarti centrali il calo delle ragazze di coach Corno è vistoso. Se nei primi dieci minuti, infatti, la VelcoFin ha messo a referto 18 punti, sono soltanto dieci quelli segnati nei seguenti venti minuti (7+3). Un bottino davvero esiguo se paragonato ai i 31 delle veneziane, che al trentesimo si trovano quindi a condurre per 37-28.

Il quarto di chiusura si apre con uno 0-8 realizzato da Ferri, Destro e Stoppa, che riporta Vicenza in partita, 37-35. Pastrello buca la retina dalla lunga distanza, 40-35, ma la VelcoFin ricuce subito e al settimo il tabellone è in parità, 41-41. Quando mancano solo 45 secondi alla fine, il risultato è ancora in equilibrio, 45-45. Il centro di Pastrello vale il +2 per le biancoblù, 47-45. Nell’azione successiva, le biancorosse sbagliano il primo tiro, ma agguantano il rimbalzo offensivo. La palla arriva a Federica Monaco, che insacca la tripla che capovolge il risultato, 47-48. Sul cronometro rimangono solo pochi secondi: le veneziane provano l’affondo, ma la penetrazione di Pastrello non va a buon fine e Vicenza può festeggiare l’importante successo esterno.

Marghera: Armari 4, Gatto 4, Giordano ne, N’Guessan, Toffolo 11, De Marchi, Vettori ne, Vanin 10, Mandelli 7, Pastrello 11, Righetti ne

Vicenza: Chicchisiola, Destro M. 10, Monaco 6, Colombo 1, Destro F., Stoppa 11, Mioni, Gamba 4, Ferri 4, Santarelli 4, Zanetti 8