Basket, VelcoFin Vicenza fermata in casa da Udine

Vicenza – Sconfitta casalinga, ieri sera, per la VelcoFin InterLocks Vicenza, battuta al palasport di viale Goldoni, con il risultato di 37-42 dalla Delser Crich Udine nella prima giornata di ritorno della serie A2 di basket femminile. Aver limitato a soli 42 punti il bottino di una squadra forte e grintosa come quella friulana è sicuramente una nota positiva, indice di una difesa solida e attenta. Peccato, però, che a questo ottimo lavoro difensivo sia stato supportato da una prova altrettanto buona in fase offensiva.

Le percentuali di tiro delle biancorosse, infatti, sono proprio negative: la squadra di coach Aldo Corno ha tirato con il 20,5% dal campo (25% da due, con 13 tiri a bersaglio sui 51 tentati e poco meno del 6% da tre, con una sola tripla infilata, sulle 17 provate). Migliori, sebbene non esaltanti, le statistiche delle ospiti, comunque sufficienti a conquistare la vittoria. 25% di realizzazione dal campo per le cestiste guidate da Francesco Iurlaro (29% da due e 20% da tre). E’ stata del 75%, inoltre, la percentuale di tiri liberi realizzati (9 su 12), contro il 50% (8 su 16) della Velcofin.

Lasciando da parte le statistiche, il film della gara delle 18 vede la VelcoFin aprire le danze con Zanetti e Stoppa, 3-0. Le ospiti rispondono a tono e, all’ottavo minuto, il tabellone è in parità, 7-7. Gli ultimi due giri di lancetta vedono Udine mettere la freccia e chiudere il periodo a +7, 7-14.

Nella seconda frazione le biancorosse replicano alle avversarie con un altro 7-0 che fissa di nuovo la parità, 14-14, ma ecco che il pallino del gioco torna nelle mani della Delser: Sturma, Romani, Rainis e Vicenzotti griffano il 9-0 del 14-23. Matic, Colombo e Santarelli limano il passivo, che a metà gara si è ridotto a 5 punti, 18-23.

Nella ripresa le biancorosse risalgono fino a -2, 28-30 e poi incassano un nuovo 7-0 che le ricaccia indietro, 28-37. L’ultimo quarto è il più avaro di marcature: le due compagini litigano continuamente con il canestro, tanto che sono solo 9 i punti a referto per le padrone di casa; ancora meno, vale a dire 5, quelli delle ospiti (37-42 il risultato al quarantesimo), sufficienti però a tornare a Udine con i due punti in tasca. Per finire: dovrebbe essere di lieve entità il colpo al volto subito da Ivona Matic, al quarto minuto, dell’ultimo periodo. Fino a quel momento la pivot croata, uscita sul 34-37, aveva realizzato 11 punti, catturato 8 rimbalzi e recuperato 4 palloni.

Vicenza: Matic 11, Chicchisiola, Destro M. 3, Monaco, Colombo 4, Destro F, 4, Stoppa 10, Gamba, Ferri 3, Santarelli 1, Zanetti 1, Sartore ne

Udine: Bianco, Vella 4, Ianezic 7, Ivas ne, Sturma 2, Bric 2, Vicenzotti 11, Rainis 1, Ljubenovic 6, Romano 9

Di seguito le altre partita della prima giornata di ritorno del girone Nord:

Ponzano – Milano 59-63

San Martino di Lupari – Bolzano 44-65

Alpo – Varese 53-49

Carugate – Moncalieri 53-57

Costa Masnaga – Crema 69-72

Castelnuovo Scrivia – Itas Bolzano 72-63

Albino – Marghera 58-56

Classifica: Alpo 28, Crema e Costa Masnaga 26, Moncalieri 24, Castelnuovo Scrivia e Udine 22, Itas Bolzano e Vicenza 16, Marghera 14, Carugate e Milano 12, Albino e San Martino di Lupari 10, Ponzano 8, Bolzano 6, Varese 4