Basket, VelcoFin Vicenza sconfitta da Alpo

Villafranca di Verona – Pesante sconfitta esterna (61-41 il risultato finale) per la VelcoFin InterLocks Vicenza nel derby veneto contro le veronesi dell’Alpo Bk Villafranca. La gara, giocata ieri sera alle 20.30, al palazzetto comunale di via della Speranza, era in calendario per la 15esima, ed ultima, giornata del girone di andata della serie A2 di basket femminile. In virtù di questo risultato, le biancoblù padrone di casa si sono laureate campionesse d’inverno del girone Nord.

Tornando alla gara, da segnalare la serata no delle vicentine al tiro (la percentuale di realizzazione dal campo è stata del 26%, contro il 40% delle veronesi) e fin dall’inizio le biancorosse si sono trovate ad inseguire le avversarie. Le ragazze di coach Nicola Soave hanno infatti aperto la contesa con un pesante 12-0. Il primo canestro di Vicenza, tripla di Monaco, è arrivato solo al sesto minuto del primo quarto, 12-3; pian piano, poi, le vicentine hanno aggiustato le cose, chiudendo la frazione a -4, 15-11.

Ci vogliono quasi sei giri di lancette, nel secondo tempino, perché il tabellone si schiodi dal 15-11 ed è Stoppa a far avanzare il risultato, accorciando ancora il divario, 15-14. L’aggancio, però, non avviene, perché Pertile, Scarsi e Ramò, allungano fino al 24-14, che diventa 28-16 all’intervallo lungo.

Al ritorno sul parquet dopo i quindici minuti di intervallo, Matic firma il -8, 28-20, ma la VelcoFin non va oltre. In ogni caso, le biancorosse riescono a contenere le avversarie e, alla terza sirena, il ritardo è più che recuperabile 42-31. Negli ultimi dieci minuti, però, Alpo realizza il doppio dei punti delle ospiti (19-10 i punti a referto) e chiude la gara con un distacco di 20 lunghezze, 61-41.

Villafranca: Pertile 9, Vespignani 6, Dell’Olio 9, Zanella, Venturi, Baciga 1, Scarsi 10, Zampieri 4, Pastore, Ramò 19, Cecili 3, De Rossi ne

Vicenza: Matic 8, Cicchisiola 4, Destro M., Monaco 15, Colombo, Destro F., Stoppa 8, Mioni 2, Gamba, Ferri 3, Santarelli ne, Zanetti 1

Ilaria Martini