Basket, per la prima di ritorno Vicenza ospita Udine

Vicenza – Per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 di basket femminile, in programma domenica alle 18, la VelcoFin InterLocks Vicenza ospiterà, al palasport di viale Goldoni, la Delser Crich Udine.

Nel match di andata le friulane si imposero, per 51-43 dopo una gara molto tirata, che le atlete di coach Francesco Iurlaro seppero conquistare, grazie ad un break di 7-0 piazzato nel finale. Tornando al presente, la Delser, sesta nella classifica del girone Nord, con 20 punti (10 successi in 15 match) ha vinto tutte le ultime cinque gara e, a Vicenza, proverà ad allungare la sua striscia positiva. 16, invece, i punti di Vicenza, che occupa l’ottavo posto in graduatoria.

Le biancorosse, dunque, affronteranno una formazione tosta e con il morale alle stelle, che può contare sulla solidità di Ana Ljubenovic. Con 13,7 punti per gara, la 30enne pivot slovena è la migliore realizzatrice della squadra.

La Velcofin dovrebbe presentarsi all’appuntamento di domenica col roster al completo, anche se nei primi giorni della settimana hanno dato forfait (per influenza) le due giovani Gamba e Mioni. Certa, invece, è la presenza di Francesca Santarelli, play titolare che manca dal parquet dal 13 ottobre, quando si fratturò un piede nel corso della trasferta a Milano. In questi giorni la numero 14 biancorossa si è allenata regolarmente e potrebbe tornare utile almeno per qualche minuto nelle rotazioni.