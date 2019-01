Basket, impegno a Marghera per la VelcoFin Vicenza

Vicenza – Archiviata la sconfitta di domenica scorsa contro Udine (il terzo stop consecutivo per Vicenza), la Velcofin InterLocks è chiamata ad una partita davvero delicata in quel di Marghera. Sabato 26, alle 20.45, le biancorosse, ottave in classifica, se la vedranno infatti con le biancoblù del Giants Basket Marghera, none in graduatoria a 2 punti dalle vicentine.

In palio, in questo derby regionale della 17esima giornata di A2, sul legno della palestra Stefani, un pezzetto importante per la conquista dei play off del girone Nord. Nel match di andata Vicenza si impose per 61-47 sulla squadra allenata da Sandro Sinigaglia: fu un incontro molto equilibrato, che solo nell’ultima parte Ferri e compagne seppero indirizzare dalla loro parte. Top scorer di quella partita, con 17 punti, Ivona Matic; ma proprio la lunga croata è il punto interrogativo di sabato. Per l’infortunio di domenica scorsa la numero 3 biancorossa non si è potuta allenare e la sua presenza in campo è in dubbio.

“Speriamo di aver finito di pagare lo scotto della sosta natalizia – ha commentato l’allenatore di Vicenza, Aldo Corno -. Una pausa che ci ha interrotti nella quadratura dei nostri ritmi ed equilibri di gioco che avevamo raggiunto. Della sconfitta di domenica non butto via tutto: la difesa mi ha soddisfatto. Certamente l’attacco è stato negativo, neanche dirlo che dobbiamo far meglio. Ma guardiamo avanti. Da sabato cominciano tanti spareggi: ne siamo consci e voglio il massimo di cattiveria in campo”.

“Marghera – ha concluso – è una squadra giovane e molto futuribile, forte nel quintetto ed ha una giocatrice, l’ala Sara Toffolo, che io considero il prospetto giovane più interessante di tutta la A2. Secondo me farà una splendida carriera. Con o senza Matic dobbiamo dare il 200%”.