Basket, VelcoFin in trasferta contro la capolista Alpo

Vicenza – Archiviata con non poco rammarico la partita casalinga di sabato scorso, contro l’Itas Bolzano, che ha visto Vicenza sconfitta, per un solo punto allo scadere, la VelcoFin InterLocks deve affrontare una trasferta davvero impegnativa: si tratta del derby veneto con le veronesi dell’Alpo Bk Villafranca, in programma sabato 12, alle 20.30, al palazzetto comunale di via della Speranza, che chiude il girone di andata della serie A2 di basket femminile.

Le biancoblù guidate da coach Nicola Soave occupano il primo posto della classifica del girone Nord assieme a Costa Masnaga, con 24 punti, frutto di 12 vittorie, con due di sole 2 sconfitte (entrambe esterne, a Crema e a Moncalieri).

Per l’allenatore biancorosso Aldo Corno Alpo è la squadra più forte del girone. “E’ una squadra fatta per essere promossa – ha infatti commentato il tecnico di Vicenza -. Sabato per noi inizia un ciclo molto importante e delicato. Chiudiamo il girone d’andata con la capolista, poi ci attendono Udine e Marghera, le nostre più vicine in classifica: guai a non mantenere la concentrazione”.

“Andiamo a Villafranca con la consapevolezza che non abbiamo nulla da perdere. Se una possibilità può sorriderci, questa verrà da 40 minuti di difesa aggressiva e asfissiante. Loro mi impressionano per la bravura nei passaggi: mica facile trovare nei nostri campionati un fondamentale di tal genere. Alpo è una squadra completa che difende, sa tirare ed esegue bene l’uno contro uno”.

“Nessuna straniera nel team biancoblù, ma c’è un gruppo di italiane di gran qualità. Su tutte, a mio parere, l’ala Giovanna Pertile, giocatrice di serie superiore che sa fare la differenza, senza sminuire le compagne. Per quanto ci riguarda, Francesca Santarelli è recuperata, ma è ancora molto indietro nella preparazione. Mi auguro di poter disporre di Valentina Stoppa, ad oggi influenzata: se non avrà ricadute, sarà presente”.