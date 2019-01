Basket, insidiosa trasferta in Sicilia per il Famila Schio

Schio – Dopo la bella vittoria conquistata a Praga, il Famila Wuber Schio è chiamato ad un’altra ostica partita in trasferta. Per la terza giornata di ritorno di Sorbino Cup, massimo campionato italiano di basket femminile, le scledensi affronteranno infatti le Aquile biancoverdi della Passalacqua Ragusa. La palla a due per questo big match in programma al PalaMinardi, fortino delle siciliane, sarà alzata alle 18.

La sfida tra Schio e Ragusa rappresenta un appuntamento classico della serie A1 degli ultimi anni. Le due contendenti, infatti, si sono affrontate in diverse finali (Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa) e, nella maggioranza delle occasioni, sono state le arancioni ad avere la meglio. I tifosi hanno ancora davanti agli occhi la splendida gara 5 dello scorso maggio, che al PalaRomare, ha assegnato il Tricolore proprio alla squadra di casa.

Ma i dati e le statistiche, si sa, contano fino ad un certo punto, perché ogni partita è una storia a sé. Schio sta attraversando un periodo molto positivo, oltre che per i successi conquistati (tra gli altri le due importanti vittorie in Eurolega), anche per le convincenti prestazioni sfoderate. Ragusa, in ripresa dopo un avvio di stagione così così, è reduce dalla sconfitta esterna contro Venezia.

Domenica, davanti al suo pubblico, quindi farà di tutto per cancellare l’amarezza dello stop di domenica scorsa, battendo il Famila, storico rivale. Per finire, rispetto alla gara di andata (vinta dalle arancioni per 75-64), coach Gianni Recupido ha a disposizione una nuova importate pedina. Si tratta della play guardia della nazionale italiana Nicole Romeo, arrivata in Sicilia in gennaio.