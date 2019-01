Vicenza – La prima partita del 2019 della VelcoFin InterLocks Vicenza sarà una gara casalinga. Sabato 5 gennaio, alle 20.30, il palasport di via Goldoni ospiterà infatti la sfida tra le biancorosse e l‘Itas Alperia Bolzano.

Solo due i punti in classifica che distanziano le compagini. 16 per le padrone di casa; 14, invece, quelli delle ospiti. Reduce da un mese di dicembre molto felice, con cinque vittorie consecutive ottenute, la VelcoFin mira ad allungare questa striscia positiva, ma non sarà semplice.

“Bolzano – ha infatti precisato l’allenatore di Vicenza, Aldo Corno – è squadra solida che considero al nostro stesso livello. Ha sofferto qualche sconfitta inopinata per molti infortuni; ma ora che ha recuperato le infortunate, va pienamente rispettato”.

“A loro – ha proseguito – manca la pivot Chiara Villarini, che si è rotta il legamento crociato circa un mese e mezzo fa, così come noi dovremo affrontare il match ancora senza Francesca Santarelli: per il suo rientro aspettiamo il sì definitivo dell’ortopedico. L’augurio è che dalla settimana prossima possa rientrare nel roster”.

“Con Bolzano – ha poi concluso Corno – ci sarà da combattere e duramente. Conto come sempre sul cuore e sui polmoni delle mie ragazze”. Ex della partita Ivona Matic. La lunga croata ha infatti vestito la maglia di Bolzano nelle due passate stagioni.

“La notizia del giorno – aggiunge una nota della società biancorossa – è che Mariano Feriani sarà al debutto in qualità di presidente dell’A.s.Vicenza. Nessuno più del medico-allenatore (è responsabile sanitario della società e allena l’under 18) merita questa carica che è stata ricoperta per una vita dal leggendario Antonio Concato, anche lui negli anni 60 presidente-allenatore”.