Schio – E’ un impegno che non dovrebbe riservare troppi problemi al Famila Wuber Schio quello in programma domani, al PalaRomare. Domenica, alle 18, nella seconda giornata di ritorno di Sorbino Cup, le arancioni se la vedranno con le ferraresi della Meccanica Nova Vigarano, di Vigarano Mainarda.

20 i punti in classifica per le scledensi, seconde a due sole lunghezze dalla prima della classe, l’Umana Reyer Venezia; esattamente metà, invece quelli delle biancorosse, con 4 punti arrivati negli ultimi due turni (in casa contro San Martino di Lupari, prima della sosta, e, ancora in casa, contro Torino, nell’incontro giocato nel giorno dell’Epifania).

Dando un’occhiata al roster, coach Luca Andreoli, può contare sull’apporto della migliore marcatrice di tutta la serie A1 di basket femminile. Si tratta di Rena Feyonda Fitzgerald, regista americana che nelle 12 gare disputate ha realizzato 19,6 punti di media. Da sottolineare anche il contributo di Breanna Monae Bolden, atleta in testa alla classifica delle palle recuperate (3,6 per ogni match). Completano lo starting five tipico la guardia Sara Bocchetti, l’ala Maria Miccoli e la pivot Michaela Rakova.

In casa Schio, il morale è alto dopo la vittoria di giovedì in Eurolega contro Castors Braine. Più che l’ampio scarto (76-48 il risultato finale), è stato il gioco, davvero ben organizzato, ad entusiasmare. Un bel segnale nell’ottica del proseguimento del cammino in Europa, ma anche in campionato, considerato che la vetta della graduatoria ora, dopo lo stop di Venezia contro Broni, è solo ad un passo. E domenica, le lagunari affronteranno Ragusa (terza forza del campionato), in un match tutt’altro che semplice.

Di seguito il calendario completo della seconda giornata di ritorno:

Torino – Battipaglia

Napoli – Empoli

Lucca – San Martino di Lupari

Schio – Vigarano

Sesto San Giovanni – Broni

Venezia – Ragusa

Classifica: Venezia 22, Schio 20, Ragusa 18, Broni 16, Lucca e Napoli 14, San Martino di Lupari 12, Vigarano 10, Sesto San Giovanni 8, Battipaglia e Torino 4, Empoli 2

Ilaria Martini