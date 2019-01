Basket, il Famila Schio riceve la visita di Torino

Schio – Nuovo impegno casalingo, domenica 27 gennaio alle 18, per il Famila Wuber Schio. Al PalaRomare, fortino delle arancioni, saranno di scena le pantere biancostellate dell’Iren Fixi Torino, per una gara, in calendario per il quarto turno di ritorno Sorbino Cup, 88esimo campionato italiano di basket femminile, che non dovrebbe riservare particolari problemi alle padrone di casa.

Con 22 punti, infatti, nonostante la sconfitta dell’ultimo turno contro Ragusa, le arancioni si trovano in seconda posizione, a 4 punti dalla capolista (Venezia) e a +2 sulle siciliane, terze. Le piemontesi, invece, stazionano nelle zone basse della classifica e puntano a raggiungere la salvezza: pur avendo lo stesso bottino di Empoli (4 punti, vale a dire due vittorie) si trovano davanti alle toscane, per averle sconfitte nello scontro diretto.

Rispetto al match di andata, giocato al PalaRuffini e che si concluse con un netto successo (61-98) del Famila, il roster a disposizione di coach Massimo Riga, ha subito una sola aggiunta, quella di Allegra Botteghi. Con le pantere l’ala 23enne, arrivata in gennaio dall’America, dove ha giocato nel campionato Ncaa, college di Providence, ha disputato due partite, giocando in media 28 minuti per gara. In forse, a causa di guai fisici, la presenza in campo contro Schio delle lunghe Valeria Trucco e Taya Reimer.

Per finire, la (triste) notizia del giorno è quella del ritiro della Dike Napoli dal campionato di serie A1. L’ufficialità è di ieri sera, anche se già da un paio di giorni la società partenopea aveva manifestato la volontà di concludere anzitempo la stagione. I tentativi della Federazione italiana pallacanestro e della Lega basket femminile di risolvere la situazione non hanno raggiunto l’esito sperato ed ora il torneo italiano proseguirà con sole 11 squadre.

Di seguito il programma completo della quarta giornata di ritorno:

Napoli – Venezia -rinviata-

Lucca – Vigarano

Ragusa – Broni

San Martino di Lupari – Battipaglia

Schio – Torino

Sesto San Giovanni – Empoli

Classifica: Venezia 26, Schio 22, Ragusa 20, Napoli e Broni 18, San Martino di Lupari e Lucca 14, Vigarano 12, Sesto San Giovanni 10, Battipaglia 6, Torino ed Empoli 4

Ilaria Martini